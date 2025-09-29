Ani jedna kropla ropy nie zmarnuje się. Equinor wprost o dalszym wydobyciu
29 września 2025 11:07
Equinor chce, by norweskie surowce zyskiwały na znaczeniu m.in. w okresie braku możliwości zabezpieczenia dostaw z Rosji. Fot. materiały prasowe Equinor
Dyrektor finansowy Torgrim Reitan podkreśla, że deklaracje odnoszą się do polityki wydobycia na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, a formuła „żadna ropa nie ma zostać” dotyczy ropy, którą da się realnie i efektywnie zagospodarować. Wypowiedzi menedżerów Equinor są osadzone w trwającej strategii intensyfikacji poszukiwań i wydłużania życia obecnych pól.
Equinor chce mądrze zarządzać ropą i spalinami
Gigant łączy kwestie wydobycia z rozwojem usług składowania dwutlenku węgla. Equinor wskazuje, że buduje tło dla szerszego obrazu działalności Equinor na szelfie, obejmującego zarówno wydobycie węglowodorów, jak i projekty związane ze składowaniem niekorzystnych substancji wynikających z eksploatacji złóz.
