Rekordowy rok Oljefondet. Zwrot jeszcze nigdy nie był tak duży

2222 mld NOK zwrotu z inwestycji zyskał w 2023 roku norweski Fundusz Naftowy. To najwyższa kwota w historii. W ciągu roku wartość Oljefondet zmieniła się o 3317,8 mld NOK.

Rekordowy rok Oljefondet

W 2023 roku środki zgromadzone w ramach Państwowego Funduszu Emerytalnego osiągneły kilka rekordów. 5 grudnia po raz pierwszy w historii osiągnęły wartość 16 000 mld NOK. W okresie od stycznia do 5 grudnia poprawiły się o 30 proc. Do najważniejszych dat dla menedżerów zarządzających funduszem należą:



1) osiągnięcie 13 000 mld NOK w styczniu,

2) osiągnięcie 14 000 mld NOK w lutym,

3) osiągnięcie 15 000 mld NOK w maju,

4) osiagnięcie 16 000 mld NOK 5 grudnia,

5) spadek do poziomu 15 764,8 mld NOK w okresie do końca 2023 roku.