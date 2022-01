Rekordowe zyski z norweskiego szelfu. Pomógł drogi gaz

Dochody Norwegii pochodzące z przemysłu wydobywczego jeszcze nigdy nie były tak wysokie jak w 2021 roku, informuje Norweski Urząd ds. Ropy Naftowej w styczniowym komunikacie prasowym. Historyczny wynik udało się osiągnąć w dużej mierze dzięki rekordowo wysokim cenom gazu.

Ubiegłoroczna produkcja wyniosła 102 miliony standardowych metrów sześciennych ropy, co odpowiada 642 milionom baryłek, oraz 113 miliardów metrów sześciennych gazu, czyli około 4 miliony baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Według urzędu ropa i gaz z 94 złóż, wysoki popyt i wysokie ceny surowców doprowadziły do osiągnięcia rekordowych dochodów.

Do rekordowego wyniku Norwegii w branży wydobywczej przyczynił się również rekordowy eksport gazu oraz jego wysokie ceny. W ubiegłym roku państwowa spółka Gassco, która dystrybuuje norweski gaz do Europy, dostarczyła siecią rurociągów łącznie 113,2 mld metrów sześciennych surowca, co stanowi wzrost o 6 miliardów metrów sześciennych w stosunku do 2020. Według firmy norweski gaz ziemny pokrywa obecnie około jednej czwartej zużycia energii w Europie.