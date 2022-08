Rekordowe ceny prądu i 6000 razy wyższe rachunki. Kryzys energetyczny trwa w najlepsze

Mieszkańcy południowo-zachodniej Norwegii zapłacą za każdą zużytą kilowatogodzinę 4,40 NOK. Ceny obserwowane 16 sierpnia to historyczny rekord. Poprzedni odnotowano w ostatnich dniach lipca 2022 roku.

We wtorek z wysokimi cenami prądu zmierzą się użytkownicy w niemal całej Norwegii. Najwyższe kwoty w 2022 roku zostaną dopisane do rachunków mieszkańców okręgu energetycznego nr 1 (Oslo i okolice). Zapłacą 3,15 NOK za każdą zużytą kilowatogodzinę. Niższe ceny obserwowane będą w okręgu energetycznym nr 5 (Bergen i okolice) – 2,69 NOK. Do 0,77 NOK wzrosną opłaty za energię w środkowej części kraju fiordów. Niezmiennie około 0,01 NOK zapłacą użytkownicy w północnej Norwegii.



Wysokie ceny energii w południowej części kraju fiordów to skutek uzależnienia norweskiego rynku od sytuacji w Europie. Państwa kontynentu zmagają się z kryzysem energetycznym wywołanym wysokimi kosztami użytkowania gazu oraz ograniczeniom dostaw z Rosji. Rząd oraz przedsiębiorstwa zmagają się również z niskim wypełnieniem zbiorników wodnych przylegających do hydroelektrowni.