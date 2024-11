Przyzwyczaj się do słabej korony. „Najsłabsza z wielkich”

Korona norweska pozostaje najsłabszą walutą wśród G10, czyli dziesięciu najczęściej wymienianych środków płatniczych świata. Jej wartość względem dolara amerykańskiego spadła o 8,06 proc., osiągając poziom 11,06 NOK za 1,00 USD.

Korona osłabia się również względem euro, co budzi obawy dotyczące dalszych trendów gospodarczych Norwegii. Eksperci prognozują, że słabość waluty może się utrzymywać w najbliższej przyszłości. Wartość korony norweskiej spada nie tylko w stosunku do głównych walut światowych, ale także wobec Bloomberg's U.S. Dollar Index, w którym osiągnęła wynik niższy o 12,27 punktów procentowych.



Bank centralny Norwegii zadecydował o ograniczeniu sprzedaży koron do poziomu 150 mln dziennie w listopadzie, co jest związane z planami transferu waluty do Funduszu Naftowego. Celem tej operacji nie jest jednak bezpośrednia interwencja walutowa, a jedynie zapewnienie funduszy na inwestycje zagraniczne. Decyzje Norges Bank są związane z budżetem państwa i prognozowanym deficytem na kolejne lata.