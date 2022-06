Przed nami najgorszy kryzys energetyczny od 50 lat? Możliwe racjonowanie paliwa

Szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) ostrzega, że Europa stoi na skraju największego kryzysu energetycznego od 50 lat. Dodaje też, państwom Wspólnoty grozi w przyszłości racjonowanie paliw. Choć Norwegia nie jest członkiem UE, to pesymistyczne prognozy również jej dotyczą - jest bowiem zależna od importu produktów rafinacji ropy naftowej.

Fatih Birol, dyrektor naczelny IEA, w wywiadzie udzielonym Der Spiegel pod koniec maja ostrzega, że latem przyszłego roku Europa może doświadczyć poważnego kryzysu energetycznego. Ograniczenia na rynku ropy naftowej doprowadzą do niedoborów surowca, a co za tym idzie do racjonowania jego produktów rafineryjnych, takich jak benzyna czy olej napędowy.