Produkcja energii musi wzrosnąć, inaczej Norwegia nie zrealizuje planów klimatycznych

Jak wynika z raportu norweskiej Agencji Środowiska, emisja gazów cieplarnianych w branży naftowo-gazowej i pozostałych gałęziach przemysłu może zostać zredukowana. Działania wymagają jednak drastycznych reakcji ze strony rządu. Według wyliczeń, do planów elektryfikacji wyznaczonych na 2030 rok niezbędna jest większa produkcja energii.

Norweskie założenia klimatyczne zakładają elektryfikację dużego sektora norweskiego przemysłu do 2030 roku. Żeby zrealizować plany, produkcja tzw. czystej energii w Norwegii musiałaby wzrosnąć o 24 TWh, informuje Agencja Środowiska. Obecnie wynosi około 140-155 TWh rocznie. – Niezbędna będzie zarówno zwiększona produkcja, jak i środki na rzecz efektywności energetycznej. [...] Wystarczająca produkcja energii dla nowego przemysłu jest kluczem do zielonej transformacji – komentuje sprawę minister środowiska i klimatu Espen Barth Eide.



Agencja Środowiska wydała we wrześniu 2022 roku dokument, który opisuje progres Norwegii w drodze do realizacji planów klimatycznych. Emisja gazów cieplarnianych ma do 2030 roku zmaleć o 55 proc. w porównaniu z 1990 rokiem. Badacze zwracają uwagę, że w ciągu ostatnich 30 lat Norwegia zmniejszyła emisję ekwiwalentu dwutlenku węgla z 51,4 mln ton do 49,1 mln ton.