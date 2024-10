Praca w Norwegii coraz mniej opłacalna? To może być największy problem słabej korony

Przyjazd do pracy nie jest tak opłacalny jak kilkanaście lat temu. Zdjęcie poglądowe/Fot. Jernej Furman (Flickr.com, CC BY 2.0)

W ciągu 10 lat liczba osób przyjeżdżających do Norwegii z obszaru UE/EOG zmniejszyła się o ponad 12 tys. Ekonomiści zwracają uwagę, że może to być jeden z największych problemów, z którymi w najbliższym czasie zmierzy się kraj fiordów. Wszystko przez słabnącą koronę norweską.

Dagfinn Rime, profesor z Handelshoyskolen BI jeszcze we wrześniu podzielił się z Polską Agencją Prasową obawami dotyczącymi kiepskiej sytuacji korony norweskiej. Przyznał, że dyskusje dotyczące waluty i jej ewentualnej zmiany na euro są najpopularniejsze w sezonie letnim. To wtedy wyjeżdżający na wakacje orientują się, że ich portfele nie są tak wypchane, jak dawniej. Zaznaczył jednak, że poważniejszym problemem jest mniejsza popularność wśród pracowników zagranicznych.



– Norwegia przestaje być tak atrakcyjnym miejscem dla obcokrajowców, szczególnie z Polski czy Litwy. Mniejszy dostęp do tańszej siły roboczej staje się dla nas prawdziwym wyzwaniem. Wydaje się, że długofalowo musimy się jednak bardziej skupić na zwiększeniu efektywności pracy w Norwegii – komentował w rozmowie z PAP.