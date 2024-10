W Norwegii maleje inflacja bazowa. Eksperci mówią o taniejącej żywności

Inflacja bazowa w Norwegii osiągnęła poziom 3,1 proc. Spadek wskaźnika kontynuowany jest od listopada 2023 roku. Dane brane są pod uwagę przez Norges Bank w trakcie ustalania nowych ram polityki fiskalnej.

CPI, skorygowany o zmiany podatkowe i z wyłączeniem produktów energetycznych (CPI-JAE), wzrósł we wrześniu o 3,1%. Od sierpnia tempo wzrostu spadło o 0,1 punktu procentowego. – Wzrost cen mierzony CPI-JAE spowalnia z miesiąca na miesiąc od listopada ubiegłego roku. W ostatnim miesiącu szczególnie spadła dynamika cen mebli, odzieży i żywności, co przyczyniło się do zmniejszenia rocznego tempa wzrostu – skomentował Espen Kristianse, badacz SSB.

Żywność w Norwegii tanieje

Spadek cen żywności spowodował, że od sierpnia do września ogólne ceny artykułów spożywczych zmalały o 2,2 proc. W ostatnim miesiącu (w ujęciu miesiąc do miesiąca) ceny warzyw i mięsa zmniejszyły się odpowiednio o 3,7 proc. i 2,3 proc. Największy spadek odnotowano jednak w przypadku ryb i owoców morza, które potaniały o 4,4 proc. w porównaniu do sierpnia. Mimo tego znaczącego obniżenia, ceny ryb we wrześniu tego roku były o 15,4 proc. wyższe niż rok wcześniej.



– Nie jest niczym niezwykłym, że ceny żywności maleją jesienią, ale jest to największy spadek, jaki norweski urząd statystyczny zmierzył we wrześniu, gdzie mamy porównywalne dane począwszy od 1979 roku – mówi Espen Kristiansen. – Ceny artykułów spożywczych ogółem we wrześniu były o 3,8 proc. wyższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego. To wciąż znaczny wzrost cen, ale po raz pierwszy dwunastomiesięczny wzrost cen żywności spadł poniżej czterech proc., odkąd wzrost cen naprawdę zaczął rosnąć latem dwa lata temu – dodaje badacz.