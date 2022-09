Ponowny spadek cen ropy naftowej. Tak tanio nie było od stycznia

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie cena ropy brent pozostaje niestabilna. W poniedziałek, 26 września jej wartość spadła po raz kolejny. Kwota należna za baryłkę zmniejszyła się w ciągu doby o 3,4 proc.

26 września o 22:30 rynkowa cena jednostki ropy brent wynosiła 83,70 USD. To najniższa cena odnotowana od 11 stycznia 2022 roku. Surowiec broni się przed spadkiem poniżej poziomu 80 dolarów. Ostatni raz doszło do takiej sytuacji w pierwszym tygodniu 2022 roku.



Wartość ropy brent wzrosła w nocy z 26 na 27 września. Około 9:30 wyceniano ją na średnio 85,73 USD. To blisko 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku i jednocześnie 23 proc. mniej niż trzy miesiące wcześniej oraz 15 proc. mniej niż przed miesiącem.