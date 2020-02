Polska stocznia zwodowała elektryczny prom. To kolejna jednostka dla norweskiego armatora

W gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding SA zakończono budowę kolejnego promu dla norweskiego armatora Norled. Mowa o jednostce pasażersko-samochodowej z hybrydowym napędem elektrycznym, która trafi do żeglugi po fiordach. O wodowaniu promu poinformowała stocznia w komunikacie prasowym z 20 lutego.

Co warte podkreślenia w kontekście „zielonej energii”, zespoły prądotwórcze będą działały jedynie w sytuacjach awaryjnych, w dodatku z wykorzystaniem paliwa biodiesel. W normalnym trybie pracy zaś całe zapotrzebowanie na moc pokryją akumulatory. Do ich ładowania, a ma się ono odbywać po zacumowaniu przy brzegu, wystarczy 11 minut.

Do zminimalizowania zużycia energii przez dwustronne nowoczesne promy przyczynią się też m.in. oświetlenie typu LED, energooszczędne systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne, minimalizująca tarcie farba pokrywająca podwodną część kadłuba oraz lekka konstrukcja promu.

Ukończona w lutym niskoemisyjna jednostka to drugi z czterech zasilanych bateriami promów zamówionych przez Norled na mocy umowy podpisanej z polską stocznią w 2018 roku. Za ich wygląd odpowiada norweskie biuro projektowe LMG Marin. Po zwodowaniu promu B619/2 Remontowa Shipbuilding skupi się wyposażeniu jednostki w systemy pokładowe i urządzenia wspomagające system napędowy, jak również pomieszczeń pasażerskich i załogowych.