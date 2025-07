Polowanie na mieszkanie: rekordowe zapotrzebowanie na wynajem

Na rynku wynajmu w Norwegii obserwuje się wyraźny spadek liczby dostępnych mieszkań, co skutkuje wzmożoną konkurencją wśród poszukujących. W okresie letnim, tradycyjnie intensywnie wybieranym na zmianę lokalu, liczba ogłoszeń jest znacząco niższa niż w poprzednich latach.

Z wyraźnym spadkiem ofert wiąże się kolejne zjawisko. Popyt rośnie – wiele osób aktywnie poszukuje „mieszkania na wynajem”. Obie te tendencje powodują zwiększone napięcie na rynku najmu. Zarówno FINN eiendom, jak i organizacja studencka NSO przedstawiły alarmujące statystyki oraz prognozy. W sezonie wiosenno-letnim 2025 roku (kwiecień–czerwiec) ukazało się około 20 tys. ogłoszeń wynajmu na FINN.no, co stanowi spadek o 10 proc. względem analogicznego okresu w 2021 r. i aż o 18 proc. w porównaniu z rokiem 2020, uznawanym za szczytowy dla rynku. Mimo że maj i czerwiec są tradycyjnie miesiącami o największym natężeniu ofert, w 2025 r. ich liczba utrzymuje się poniżej poziomów sprzed pandemii. Zmniejszona podaż mieszkań przekłada się na trudniejszy dostęp do lokali dla najemców. Mniej ofert to także wyższe zainteresowanie każdą z nich.

Studenci w najtrudniejszej sytuacji

Norweska Organizacja Studencka (NSO) sygnalizuje, że wielu studentów, którzy zwykle korzystają z prywatnego rynku najmu, zmuszeni są poświęcać ważny okres, tuż przed rozpoczęciem semestru, na poszukiwania mieszkania zamiast na nawiązywanie relacji akademickich. Wskazuje się, że liczba ofert nadal maleje, co zwiększa obawy o stabilność i komfort życia studentów w trakcie nauki.



Brak wystarczającej liczby lokali w pobliżu uczelni pogłębia ten problem. Utrudniony dostęp do mieszkań przekłada się także na stres i niepewność wśród nowych studentów. Wielu z nich rozpoczyna rok akademicki bez pewności co do miejsca zamieszkania.