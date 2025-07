Airbnb zalewa Bergen – czy miasto traci kontrolę nad rynkiem mieszkaniowym?

Krótkoterminowy wynajem mieszkań przez Airbnb przeżywa w Norwegii dynamiczny rozwój, a jednym z najbardziej widocznych przykładów tego trendu jest Bergen. W pierwszej połowie 2025 roku liczba ofert i wysokość przychodów osiągnęły rekordowe poziomy.

W pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku w Bergen dostępnych było 5724 mieszkań i pokoi do wynajmu poprzez platformę Airbnb. To wzrost o około 15 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W zestawieniu z 2022 rokiem liczba niemal podwoiła się. Dla porównania, w całym mieście funkcjonuje obecnie około 7000 pokoi hotelowych.



Wzrost liczby ofert idzie w parze z rosnącymi przychodami. W pierwszej połowie 2025 roku gospodarze wynajmujący przez Airbnb w Bergen zarobili łącznie 196 mln NOK, co stanowi wzrost o 23 proc. względem poprzedniego roku. Szybki rozwój segmentu wpływa na lokalny rynek noclegowy, zwiększając udział platform internetowych w obsłudze ruchu turystycznego. Dane wskazują na rosnące znaczenie najmu krótkoterminowego w strukturze lokalnej gospodarki.