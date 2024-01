Początek roku ze stabilną koroną. Sytuacja waluty bez większych zawirowań

Nadchodzące 12 miesięcy powinno odmienić los korony norweskiej, przypuszczali w grudniu 2023 roku norwescy ekonomiści. Walucie wciąż nie znajduje się w tak dobrej sytuacji, jak na początku poprzedniego roku. Komentatorzy są jednak pewni, że wartość pieniądza poprawi się w stosunku do dolara i euro.

Stabilną pozycję korony norweskiej obrazuje kurs dolara amerykańskiego, który na początku 2024 roku wynosił 10,34 NOK. Siedem dni później ta sama wartość zamykała się w przedziale 10,29-10,42 NOK. W porównaniu z analogicznym okresem grudnia 2023 roku, waluta podrożała o 4,50 proc. Wciąż jest jednak słabsza o 3,73 proc. niż na początku stycznia 2023 roku.



W stosunku do euro korona norweska podrożała o 3,15 proc. w ciągu miesiąca. W porównaniu z 1 stycznia (11,23 NOK) nieznacznie straciła do najważniejszego pieniądza Europy. Jej wartość zamyka się w przedziale 11,27-11,40 NOK. Jest o 6,70 proc. słabsza niż na początku stycznia 2023 roku. Wobec norweskiego pieniądza nieznacznie zyskał także polski złoty. Waluta znad Wisły kosztuje średnio 2,61 NOK. To 0,03 NOK więcej niż 1 stycznia.