Pierwsze cięcie w marcu? Tak norweska gospodarka może zmienić się w 2025 roku

Norwescy ekonomiści ponownie próbują przewidzieć ruchy dotyczące stóp procentowych, po tym jak ich wcześniejsze prognozy na 2024 rok nie sprawdziły się. Większość z nich spodziewa się od dwóch do czterech obniżek. Pierwsze działania miałyby nastąpić w marcu 2025 roku.

Gospodarka, nieruchomości i korona kluczowe

Jan Ludvig Andreassen z Eika przewiduje cztery obniżki, jednak podkreśla, że sukces tego scenariusza zależy od wzmocnienia korony norweskiej. Twierdzi, że Norges Bank będzie musiał dostosować swoje prognozy dotyczące wzrostu i inflacji, co może wpłynąć na decyzje podejmowane podczas kolejnych posiedzeń komisji. Istnieje jednak ryzyko, że zmiany polityczne, w tym zwiększone wydatki budżetowe ewentualnej nowej koalicji rządowej, mogą zakłócić realizację planu.



Część ekonomistów uważa, że wystarczą dwie obniżki stóp procentowych, aby norweska gospodarka odzyskała impet. Sara Midtgaard z Nordea Bank przewiduje wzrost konsumpcji i cen nieruchomości, co może prowadzić do zwiększenia inwestycji w budownictwo. Jednocześnie słaba korona może utrudniać przyciąganie zagranicznej siły roboczej, co wpłynie na poziom inflacji i ograniczy dalsze cięcia stóp procentowych.