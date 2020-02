PGNiG rozpocznie wydobycie z kolejnego złoża. Norwegia wydała oficjalną zgodę

We wtorek 25 lutego Norweski Urząd ds. Ropy Naftowej (Oljedirektoratet) udzielił formalnej zgody PGNiG Upstream Norway, spółce zależnej PGNiG SA, na wydobycie ropy i gazu ze złoża Skogul na Morzu Północnym. Planowany start prac, które mogą zapewnić polskiej firmie wzrost produkcji własnej o ponad 4 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe) dziennie, ma zgodnie z planem rozpocząć się już w marcu tego roku.

Korzystna lokalizacja złoża

Dzięki położeniu złoża Skogul, które znajduje się blisko eksploatowanego już złoża Vilje, produkcja surowców będzie w tym wypadku dużo tańsza – do wydobycia wykorzystana zostanie bowiem istniejąca już infrastruktura.



– Formalne zezwolenie norweskiej administracji jest dobrą informacją. Oznacza, że zgodnie z planami będziemy mogli rozpocząć wydobycie z kolejnego złoża na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W procesie wydobycia ze Skogul wykorzystamy infrastrukturę istniejącą już na sąsiednim złożu, co ma duże znaczenie dla zmniejszenia kosztów eksploatacji. Uruchomienie produkcji oznacza dodatkowe przychody, co już w tym roku wesprze wyniki osiągane przez naszą norweską spółkę – powiedział Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA.





Poniżej: mapa przedstawiająca udziały PGNiG w norweskich złożach