PGNiG kupi norweską spółkę: koszty przekroczą 2 miliardy złotych

PGNiG Upstream Norway poinformował 25 marca o chęci zrealizowania transakcji w Norwegii. Rządowa spółka chce kupić aktywa przedsiębiorstwa wydobywczego INEOS E&P Norge AS. Pozwoli to na udziały w 22 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Jeśli umowa uzyska zgody korporacyjne i administracyjne, wartość transakcji wyniesie 2,4 mld złotych.

Zasoby norweskiej spółki określane są jako 117 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. W związku z tym, zasoby PGNiG w Norwegii powiększą się o 55 proc. Większość z nich stanowią złoża gazu ziemnego, z których prowadzone jest wydobycie. Po przejęciu aktywów INEOS E&P Norge AS produkcja gazu ziemnego prowadzona przez PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wzrośnie o ok. 1,5 mld metrów sześciennych rocznie. W 2027 roku może osiągnąć poziom 4 mld m sześciennych. – To transakcja o szczególnym znaczeniu dla PGNiG. Przejęcie wszystkich aktywów INEOS E&P Norge AS oznacza skokowy wzrost wydobycia w Norwegii i zapewni istotny wolumen gazu dla gazociągu Baltic Pipe. Stanowi zatem ważny wkład w realizację strategicznych celów GK PGNiG – komentuje w komunikacie prasowym Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG.

PGNiG z dostawami z Norwegii

Szefowie państwowej spółki wydobywczej zwracają uwagę, że nowa inwestycja ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski. Przypominają, że od 2022 roku gaz z norweskich złóż będzie przesyłany do Polski gazociągiem Baltic Pipe. – Zwiększy to dywersyfikację kierunków importu gazu, co z kolei jest gwarancją niezakłóconych dostaw tego paliwa, którego znaczenie dla polskiej gospodarki stale rośnie. Dla PGNiG dywersyfikacja portfela gazu to większa elastyczność i możliwość zaoferowania odbiorcom atrakcyjnych warunków handlowych – podsumował Prezes PGNiG.



Ustalona pomiędzy PGNiG Upstream Norway a INEOS cena zakupu to 615 mln dolarów amerykańskich (ok. 2,4 mld złotych) przy umownej dacie transakcji 1 stycznia 2021 roku. Realizacja transakcji wymaga zgód korporacyjnych i administracyjnych. Inwestycja pozwoli przejąć koncesje poszukiwawcze, w tym sześć w roli operatora, na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.