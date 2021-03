Ropa naftowa w odwrocie: lockdown i problemy ze szczepionkami doprowadziły do spadku cen

Od blisko dwóch tygodni trwa spadek cen ropy naftowej wydobywanej na Morzu Północnym (brent). W nocy z 22 na 23 marca baryłkę wyceniano poniżej 64 dolarów amerykańskich. Zawirowania mają związek z pogarszającą się sytuacją epidemiczną.

Po tegorocznym szczycie cenowym, który nastąpił ósmego marca, kwota uiszczana za baryłkę ropy brent spada. 23 marca rano surowiec kosztował około 63,50 dolarów amerykańskich. Tydzień wcześniej analitycy wyceniali ją poniżej 63 USD. To zdecydowanym spadek w porównaniu z przełomem pierwszego i drugiego tygodnia marca, kiedy za baryłkę płacono blisko 72 dolary.

Koronawirus przeciwnikiem rynku

Jak zwracają uwagę eksperci, na przemysł wydobywczy niekorzystnie wpływa pogłębiająca się trzecia fala pandemii. – Spadek ma związek z problemami wynikającymi z wprowadzaniem i wycofywaniem części szczepionek w Europie – mówi cytowany przez CNBC Lachlan Shaw, szef National Australia Bank.



Na rynek negatywnie wpłynęło m.in. wstrzymanie szczepień preparatami AstraZeneca. Ponadto większości państw europejskich oraz USA program znacząco się wydłuża przez opóźnione dostawy.



Ostatnim czynnikiem, który przyczynia się do spadku cen ropy, jest powracający lockdown w Europie.

Wiele państw, w tym Polska i Norwegia, przywróciło obostrzenia zamykające dużą liczbę gałęzi gospodarki. Coraz bardziej wydłuża się także czas obowiązywania restrykcji. Tylko w Niemczech środki ostrożności zaplanowano co najmniej do 18 kwietnia.