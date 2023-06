Orlen zwiększa udziały na Morzu Norweskim: PGNiG Upstream Norway z nową koncesją

Transakcja to kolejny krok w realizacji dwukrotnego zwiększenia produkcji gazu ziemnego. stock.adobe.com/ fot. ANGHI/ tylko do użytku redakcyjnego

PGNiG Upstream Norway, spółka z Grupy ORLEN, nabyła kolejne udziały w koncesji na dwóch złożach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Chodzi o złoża Adriana i Sabina. Transakcja to kolejny krok w realizacji dwukrotnego zwiększenia produkcji gazu ziemnego na Północy i dywersyfikacji dostaw surowca do polskich odbiorców.

Na mocy umowy zawartej ze Sval Energi AS, PGNiG Upstream Norway nabyło 10 proc. udziałów w koncesji PL211 CS na Morzu Norweskim. Jak pisze Grupa Orlen w komunikacie prasowym z 30 maja, nowe złoża zostaną podłączone do infrastruktury wydobywczej złoże Ærfugl, zlokalizowane w pobliżu Skarv. Zapewni to wyższą rentowność produkcji i pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla związane z tym procesem.