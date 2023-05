Orlen konsoliduje spółki na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Chce zwiększyć wydobycie gazu

W Grupie ORLEN znalazły się dwie spółki prowadzące tę samą działalność na tym samym rynku. stock.adobe.com/ fot. OlekAdobe / tylko do użytku redakcyjnego

PGNiG Upstream Norway przejął aktywa wydobywcze Lotos Exploration and Production Norge, drugiej norweskiej spółki Grupy Orlen, informuje Orlen w komunikacie prasowym z 4 maja. Ma to ułatwić inwestycje i przyczynić się do wzrostu produkcji węglowodorów.

Pod względem zasobów i produkcji węglowodorów Lotos znajduje się w pierwszej dziesiątce firm działających na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Połączenie PKN ORLEN z Grupą LOTOS i PGNiG miało miejsce w ubiegłym roku. Teraz przyszedł czas na konsolidację aktywów.

– Konsolidacja norweskich aktywów Grupy ORLEN pozwoli lepiej wykorzystać potencjał poszukiwawczy naszych koncesji oraz efektywniej zaangażować kapitały i środki finansowe generowane do tej pory przez odrębne podmioty – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN cytowany w komunikacie prasowym.

PGNiG Upstream Norway przejął aktywa wydobywcze LOTOS Exploration and Production Norge. Dzięki tej konsolidacji Grupa ORLEN dołącza do największych firm wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Cały gaz produkowany przez Grupę ORLEN w Norwegii będzie można dostarczyć do… pic.twitter.com/kDpAmueYzv — ORLEN (@PKN_ORLEN) May 4, 2023

W rezultacie w Grupie ORLEN znalazły się dwie spółki prowadzące tę samą działalność na tym samym rynku. Decyzja o ich integracji miała na celu uzyskanie synergii operacyjnych i finansowych oraz dostosowanie działalności do wymogów prawnych obowiązujących w Norwegii.

Ambitne plany Skonsolidowany podmiot ma łączne zasoby ropy i gazu wynoszące 346,6 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, a wydobycie wynosi 88,1 tys. baryłek dziennie. W ubiegłym roku łączne wydobycie gazu ziemnego Grupy ORLEN na Norweskim Szelfie Kontynentalnym sięgnęło ok. 3,5 mld m sześc., pisze spółka.

Do końca 2030 roku Orlen chce jednak zwiększyć wolumen wydobycia surowca do 12 mld. m sześc. rocznie. Gaz produkowany na Norweskim Szelfie Kontynentalnym będzie mógł być dostarczony do Polski gazociągiem Baltic Pipe.

Najważniejsze realizowane obecnie projekty to zagospodarowanie złóż Tommeliten Alpha, Fenris, Yggdrasil, Ørn oraz Alve Nord. Aktualnie Grupa ORLEN prowadzi wydobycie na 17 złożach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.



Źródło: Orlen