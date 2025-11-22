  • Oslo, Oslo, Norwegia
Biznes i gospodarka

Orlen rozpycha się w Norwegii. To jeden z najważniejszych obszarów działalności

Redakcja

22 listopada 2025 12:02


Orlen rozpycha się w Norwegii. To jeden z najważniejszych obszarów działalności

Orlen sprzedał część aktywów na rzecz DNO, zmniejszając koszty odwiertów. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Orlen Upstream Norway podpisał umowę z norweskim operatorem DNO na zakup udziałów w dwóch złożach na Morzu Północnym. Transakcja zwiększy zasoby koncernu o 8 mln baryłek ekwiwalentu ropy. W złożach dominuje gaz, a łączny wolumen pozyskanych zasobów wynosi około 1 mld m³. Rozpoczęcie wydobycia zaplanowano na lata 2028–2029.

Ogłoszenia MojaNorwegia

Nabyte udziały obejmują złoża Albuskjell i Ekofisk Vest, w których DNO posiada po 7,6 proc. udziałów. Złoża znajdują się w końcowej fazie przygotowań do złożenia wniosku o zagospodarowanie, a finalna decyzja inwestycyjna ma zostać podjęta do końca 2025 r.

Projekty będą rozwijane wspólnie z pobliskim Tommeliten Gamma, w którym Orlen ma obecnie 42,38 proc. udziałów, a we wrześniu 2025 r. zawarł umowę na dokupienie kolejnych 20,23 proc. Docelowo pakiet ma wynieść 62,61 proc. Posiadanie udziałów we wszystkich trzech złożach pozwoli spółce uzyskać efekt synergii.
Polacy przymusowo wcielani do związków zawodowych? Kontrowersyjne umowy w Norwegii

Sprzedaż części aktywów DNO

Równolegle Orlen sprzedał część aktywów na rzecz DNO. Chodzi o 20 proc. udziałów w koncesji poszukiwawczej PL1135 oraz 0,83 proc. udziałów w złożu Verdande. Spółka podkreśla, że ogranicza to jej ekspozycję na koszty odwiertów poszukiwawczych i wpisuje się w strategię dywersyfikacji ryzyka.

Verdande jest najmniejszym złożem w portfelu Orlen Upstream Norway. Jego zasoby wynoszą 0,35 mln baryłek ekwiwalentu, głównie ropy naftowej. Zbycie udziałów pozwala zmniejszyć koszty związane z nadzorem nad aktywami.
Transakcje zwiększają kontrolę Orlenu nad kluczowymi projektami w regionie.

Transakcje zwiększają kontrolę Orlenu nad kluczowymi projektami w regionie.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Rosnący portfel norweskich koncesji

Orlen posiada obecnie 100 koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, zasoby rzędu 415 mln baryłek ekwiwalentu ropy oraz wydobycie na poziomie 110 tys. baryłek dziennie. Produkcja gazu w 2024 r. sięgnęła 4,5 mld m³, które trafiają do Polski głównie przez Baltic Pipe.

Zawarcie nowych transakcji umożliwi dalszą rozbudowę portfela produkcyjnego w regionie. Kolejne decyzje inwestycyjne zapadną po zakończeniu przeglądów administracyjnych oraz upływie terminów wynikających z prawa pierwokupu.
Unia uderza w norweski przemysł? Olbrzymi sprzeciw nad fiordami
Zakończenie uzgodnień z partnerami i uzyskanie zgód administracyjnych otworzy drogę do rozpoczęcia kolejnych etapów przygotowań eksploatacyjnych. Wspólne zagospodarowanie trzech złóż pozwoli na ujednolicenie planów operacyjnych i efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury na Morzu Północnym. Wraz z rozwojem projektów, norweski segment wydobywczy pozostanie jednym z kluczowych obszarów działalności Orlenu.
