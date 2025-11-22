Orlen rozpycha się w Norwegii. To jeden z najważniejszych obszarów działalności
22 listopada 2025 12:02
Orlen sprzedał część aktywów na rzecz DNO, zmniejszając koszty odwiertów. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Projekty będą rozwijane wspólnie z pobliskim Tommeliten Gamma, w którym Orlen ma obecnie 42,38 proc. udziałów, a we wrześniu 2025 r. zawarł umowę na dokupienie kolejnych 20,23 proc. Docelowo pakiet ma wynieść 62,61 proc. Posiadanie udziałów we wszystkich trzech złożach pozwoli spółce uzyskać efekt synergii.
Sprzedaż części aktywów DNO
Verdande jest najmniejszym złożem w portfelu Orlen Upstream Norway. Jego zasoby wynoszą 0,35 mln baryłek ekwiwalentu, głównie ropy naftowej. Zbycie udziałów pozwala zmniejszyć koszty związane z nadzorem nad aktywami.
Transakcje zwiększają kontrolę Orlenu nad kluczowymi projektami w regionie.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Rosnący portfel norweskich koncesji
Zawarcie nowych transakcji umożliwi dalszą rozbudowę portfela produkcyjnego w regionie. Kolejne decyzje inwestycyjne zapadną po zakończeniu przeglądów administracyjnych oraz upływie terminów wynikających z prawa pierwokupu.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz