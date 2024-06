Orlen poszerza działalność na Morzu Północnym. Grupa wykupiła udziały od Equinora

Grupa Orlen kupiła dodatkowe udziały w jednym ze złóż na Morzu Północnym. Za pośrednictwem PGNiG Upstream Norway pozyskała je od norweskiego państwowego giganta Equinor. Pozyskiwanie gazu z Eirin zwiększy się w efekcie niemal dwukrotnie.

Początek prac wiertniczych na złożu Eirin zaplanowano pomiędzy lipcem a wrześniem 2024 roku. Uruchomienie wydobycia nastąpi w drugiej połowie 2025 roku. – W złożu zostaną wykonane dwa odwierty produkcyjne, z których gaz będzie przesyłany podmorskim gazociągiem do platformy na złożu Gina Krog, w którym Grupa ORLEN również posiada 41,3 proc. udziałów. Wyrównanie wielkości udziałów Koncernu w Gina Krog i Eirin zoptymalizuje koszty zarządzania wspólnie eksploatowanymi złożami – informuje grupa Orlen.

Po sfinalizowaniu transakcji, łączny udział grupy Orlen w Eirin wzrośnie do 41,3 proc. Zasoby złoża wynoszą ok. 27 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego ponad 85 proc. stanowi gaz ziemny.





Za pośrednictwem PGNiG Upstream Norway, grupa Orlen eksploatuje obecnie 19 złóż a na kolejnych dziewięciu prowadzi zagospodarowanie, w celu uruchomienia produkcji. W 2023 roku spółka wyprodukowała około 27 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Orlen zakłada, że w 2024 roku wydobycie gazu ziemnego wzrośnie z trzech do czterech mld metrów sześciennych.



Źródła: Orlen, MojaNorwegia.pl