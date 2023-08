Odizolować od Europy i obniżyć podatek VAT? Norwegia szuka sposobu na gigantyczne różnice cen prądu

Analitycy rynku energetycznego przyznają, że nadchodzący sezon jesienny i zimowy nie przyniesie tak wysokich podwyżek jak w poprzednich latach. Wciąż nierozwiązany pozostaje jednak problem dużych różnic cenowych za zużycie energii elektrycznej. Przedstawiciele opozycji przyznają, że rządzący muszą znaleźć sposób na obniżenie rachunków w południowej części kraju.

– Uważam, że rozwiązaniem jest uregulowanie kwestii kabli zagranicznych oraz renegocjacja umów, która pozwoli odizolować rynek norweski od wpływów Europy. Jednak do takich rozwiązań musi być wola polityczna. [...] Nie chce tego Partia Pracy, konserwatyści i liberałowie. W związku z tym, większość jest przeciwna uregulowaniu rynku. To jest największy problem, jeśli chodzi o handlowanie energią – przyznała na łamach E24 Sofie Marhaug, przedstawicielka Partii Czerwonych.



Ugrupowanie pozytywnie odnosi się również do pomysłów uchwalenia osobnych regulacji dla obszarów najbardziej narażonych na wyższe ceny prądu. Wśród propozycji wymieniają obniżenie czynszu sieciowego oraz zwolnienie z podatku VAT.