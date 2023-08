Norwegia z rekordem eksportu prądu. Ciąg dalszy zawirowań cenowych na południu

Norwegia odnotowała nowy rekord eksportu prądu. Od 21 do 27 sierpnia sprzedano za granicę 1009 GWh energii elektrycznej. Poprzedni historyczny wynik osiągnięto w ostatnich dniach listopada 2022 roku. Wynosił 870 GWh.

Wyższy eksport, wyższe ceny

Okres rekordowego eksportu rozpoczął się w połowie sierpnia. Od 14 do 20 sierpnia południowa Norwegia sprzedała 797 GWh prądu. Kolejny regionalny rekord odnotowano w okresie od 21 do 27 sierpnia. Dane dotyczące produkcji i eksportu prądu zawarto w cotygodniowym raporcie Urzędu ds. Energii i Zasobów Wodnych (NVE). Rekordowo wysoki pobór energii z kraju fiordów wynikał przede wszystkim z kłopotów infrastruktury odnawialnych źródeł energii w Europie. Niska produkcja osiągana przez instalacje fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe doprowadziła do wzrostu cen prądu na kontynencie.



Od 14 do 20 sierpnia, poza rekordem eksportu, w południowych regionach Norwegii zaobserwowano także zdecydowanie wyższe ceny energii elektrycznej. Za kilowatogodzinę płacono średnio 0,80 NOK. To blisko czterokrotnie więcej niż w pozostałej części kraju (0,21 NOK). Dysproporcje cen prądu są normalnym zjawiskiem w Norwegii. NVE przewiduje, że utrzymają się do końca roku oraz w pozostałej części sezonu zimowego. W okresie późno jesiennym mieszkańcy południa mają płacić średnio 1,00 NOK/kWh. W tym samym okresie w centralnym i północnym okręgu energetycznym cena wahać się będzie w przedziale 0,40-0,70 NOK/kWh.