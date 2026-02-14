  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka

Obniżka stóp procentowych w Norwegii? Prezeska Norges Bank: nic nie obiecujcie

Redakcja

14 lutego 2026 13:12

Kopiuj link
Obniżka stóp procentowych w Norwegii? Prezeska Norges Bank: nic nie obiecujcie

Prezeska Banku Centralnego Ida Wolden Bache nie składa obietnic dot. stóp procentowych. Nils S. Aasheim/Norges Bank/materiały prasowe

Szefowa Norges Bank Ida Wolden Bache zaapelowała do polityków, by nie składali obietnic dotyczących stóp procentowych. Słowa padły bezpośrednio z mównicy podczas dorocznego wystąpienia.

Wypowiedź nie znalazła się w oficjalnym tekście przemówienia. Według Norges Banku była zaplanowana i miała charakter żartobliwy. W tle toczy się debata o obietnicach wyborczych Partii Pracy dotyczących obniżek stóp. Jednocześnie inflacja w styczniu okazała się wyższa od oczekiwań.
Spełnia się najgorszy scenariusz? Norges Bank może nie mieć wyjścia

Niezapisane słowa z mównicy

– Ostatnie lata przypomniały nam, że perspektywy mogą się szybko zmieniać. Dlatego nie składamy żadnych obietnic dotyczących stóp procentowych – powiedziała Bache. Następnie dodała, że jej "życzliwa rada" dla polityków jest taka, by również tego nie robili. Publiczność zareagowała śmiechem. Tego zdania nie było w oficjalnym tekście przemówienia.

Dyrektor ds. komunikacji Norges Bank Bård Ove Molberg przekazał, że słowa były zaplanowane. Podkreślił na łamach E24, że nie stanowiły kluczowego przesłania wystąpienia. Zaznaczył też, że zostały wypowiedziane z "przymrużeniem oka". Poinformowali wcześniej o treści przemówienia Ministerstwo Finansów oraz biuro premiera.

Na pytanie, czy była to krytyka kampanii Partii Pracy, bank odpowiedział, że rada dotyczy wszystkich polityków. Wskazano, że w ostatnich latach warunki gospodarcze zmieniały się gwałtownie. Dlatego – jak podkreślono – Norges Bank nie składa obietnic w sprawie stóp. Tę samą zasadę Bache odniosła do klasy politycznej.
Zadaniem Norges Bank jest dbanie o cel inflacyjny i sytuację gospodarczą, a nie odpowiedni kurs NOK.

Zadaniem Norges Bank jest dbanie o cel inflacyjny i sytuację gospodarczą, a nie odpowiedni kurs NOK.Fot. fotolia.pl/royalty free

Inflacja zmienia oczekiwania

W dorocznym wystąpieniu nie padły sygnały o możliwych obniżkach stóp. Bache zaznaczyła, że bank zadba o powrót inflacji do poziomu 2 proc. w dłuższym okresie. Obecnie dynamika cen przekracza 3 proc. Norges Bank ustala stopy, kierując się celem inflacyjnym oraz sytuacją na rynku pracy.

Po wyższych od oczekiwań danych o inflacji w styczniu największe banki w Norwegii wycofały prognozy zakładające obniżki stóp w tym roku. W grudniu Norges Bank sygnalizował możliwość 1–2 cięć w 2026 r. Teraz część obserwatorów rynku dopuszcza scenariusz podwyżki. Głównym narzędziem walki z inflacją pozostaje podnoszenie stóp procentowych.

Kolejna decyzja w sprawie stóp zapadnie 26 marca. Tego dnia bank opublikuje także nowe prognozy na kolejne miesiące. Debata o kierunku polityki pieniężnej toczy się równolegle ze sporem o wcześniejsze deklaracje wyborcze.
Norweska inflacja w górę. Mieszkańcy nie mają powodów do zadowolenia

Partia Pracy chce

W kampanii jesiennej Partia Pracy promowała hasło "Obniżka stóp dla wszystkich – czy obniżka podatków dla nielicznych?". Na swojej stronie wskazywała, że cięcie o 0,5 pkt proc. obniży roczne koszty kredytu o 15 tys. koron przy kredycie w wysokości czterech mln koron.

Norges Bank obniżył stopę o 0,25 pkt proc. do 4,0 proc. tuż po wyborach we wrześniu. Od tego czasu nie doszło do kolejnych zmian, a premier Jonas Gahr Støre podtrzymał stanowisko, że kampania była wyrazem dążenia do odpowiedzialności gospodarczej, która ma stworzyć warunki do spadku stóp.
0
0
0
0
0
Płacisz za dużo za kredyt? Obniż raty dzięki refinansowaniu
Połącz zobowiązania w jedną, tańszą ratę.
Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.
reklama

Moja Norwegia poleca

Sklep zielarski Danuta Bauza Stillas utleie As Opony
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler Pedzik transport
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Oslo, okręg miasta
SPRZĄTANIE - PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA
Przejdź do ogłoszenia
SPRZĄTANIE - PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA Masaż
Oslo, okręg miasta
Elektryk Oslo
Przejdź do ogłoszenia
Elektryk Oslo Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Polski Psychotraumatolog w Oslo Szkolenia Online 96015
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.