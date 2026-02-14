Obniżka stóp procentowych w Norwegii? Prezeska Norges Bank: nic nie obiecujcie

Prezeska Banku Centralnego Ida Wolden Bache nie składa obietnic dot. stóp procentowych. Nils S. Aasheim/Norges Bank/materiały prasowe

Szefowa Norges Bank Ida Wolden Bache zaapelowała do polityków, by nie składali obietnic dotyczących stóp procentowych. Słowa padły bezpośrednio z mównicy podczas dorocznego wystąpienia.

Wypowiedź nie znalazła się w oficjalnym tekście przemówienia. Według Norges Banku była zaplanowana i miała charakter żartobliwy. W tle toczy się debata o obietnicach wyborczych Partii Pracy dotyczących obniżek stóp. Jednocześnie inflacja w styczniu okazała się wyższa od oczekiwań.

Niezapisane słowa z mównicy – Ostatnie lata przypomniały nam, że perspektywy mogą się szybko zmieniać. Dlatego nie składamy żadnych obietnic dotyczących stóp procentowych – powiedziała Bache. Następnie dodała, że jej "życzliwa rada" dla polityków jest taka, by również tego nie robili. Publiczność zareagowała śmiechem. Tego zdania nie było w oficjalnym tekście przemówienia.



Dyrektor ds. komunikacji Norges Bank Bård Ove Molberg przekazał, że słowa były zaplanowane. Podkreślił na łamach E24, że nie stanowiły kluczowego przesłania wystąpienia. Zaznaczył też, że zostały wypowiedziane z "przymrużeniem oka". Poinformowali wcześniej o treści przemówienia Ministerstwo Finansów oraz biuro premiera.



Na pytanie, czy była to krytyka kampanii Partii Pracy, bank odpowiedział, że rada dotyczy wszystkich polityków. Wskazano, że w ostatnich latach warunki gospodarcze zmieniały się gwałtownie. Dlatego – jak podkreślono – Norges Bank nie składa obietnic w sprawie stóp. Tę samą zasadę Bache odniosła do klasy politycznej.

Zadaniem Norges Bank jest dbanie o cel inflacyjny i sytuację gospodarczą, a nie odpowiedni kurs NOK.Fot. fotolia.pl/royalty free

Inflacja zmienia oczekiwania W dorocznym wystąpieniu nie padły sygnały o możliwych obniżkach stóp. Bache zaznaczyła, że bank zadba o powrót inflacji do poziomu 2 proc. w dłuższym okresie. Obecnie dynamika cen przekracza 3 proc. Norges Bank ustala stopy, kierując się celem inflacyjnym oraz sytuacją na rynku pracy.



Po wyższych od oczekiwań danych o inflacji w styczniu największe banki w Norwegii wycofały prognozy zakładające obniżki stóp w tym roku. W grudniu Norges Bank sygnalizował możliwość 1–2 cięć w 2026 r. Teraz część obserwatorów rynku dopuszcza scenariusz podwyżki. Głównym narzędziem walki z inflacją pozostaje podnoszenie stóp procentowych.



Kolejna decyzja w sprawie stóp zapadnie 26 marca. Tego dnia bank opublikuje także nowe prognozy na kolejne miesiące. Debata o kierunku polityki pieniężnej toczy się równolegle ze sporem o wcześniejsze deklaracje wyborcze.

Partia Pracy chce W kampanii jesiennej Partia Pracy promowała hasło "Obniżka stóp dla wszystkich – czy obniżka podatków dla nielicznych?". Na swojej stronie wskazywała, że cięcie o 0,5 pkt proc. obniży roczne koszty kredytu o 15 tys. koron przy kredycie w wysokości czterech mln koron.



Norges Bank obniżył stopę o 0,25 pkt proc. do 4,0 proc. tuż po wyborach we wrześniu. Od tego czasu nie doszło do kolejnych zmian, a premier Jonas Gahr Støre podtrzymał stanowisko, że kampania była wyrazem dążenia do odpowiedzialności gospodarczej, która ma stworzyć warunki do spadku stóp.

