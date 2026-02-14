Obniżka stóp procentowych w Norwegii? Prezeska Norges Bank: nic nie obiecujcie
14 lutego 2026 13:12
Prezeska Banku Centralnego Ida Wolden Bache nie składa obietnic dot. stóp procentowych. Nils S. Aasheim/Norges Bank/materiały prasowe
Niezapisane słowa z mównicy
Dyrektor ds. komunikacji Norges Bank Bård Ove Molberg przekazał, że słowa były zaplanowane. Podkreślił na łamach E24, że nie stanowiły kluczowego przesłania wystąpienia. Zaznaczył też, że zostały wypowiedziane z "przymrużeniem oka". Poinformowali wcześniej o treści przemówienia Ministerstwo Finansów oraz biuro premiera.
Na pytanie, czy była to krytyka kampanii Partii Pracy, bank odpowiedział, że rada dotyczy wszystkich polityków. Wskazano, że w ostatnich latach warunki gospodarcze zmieniały się gwałtownie. Dlatego – jak podkreślono – Norges Bank nie składa obietnic w sprawie stóp. Tę samą zasadę Bache odniosła do klasy politycznej.
Zadaniem Norges Bank jest dbanie o cel inflacyjny i sytuację gospodarczą, a nie odpowiedni kurs NOK.Fot. fotolia.pl/royalty free
Inflacja zmienia oczekiwania
Po wyższych od oczekiwań danych o inflacji w styczniu największe banki w Norwegii wycofały prognozy zakładające obniżki stóp w tym roku. W grudniu Norges Bank sygnalizował możliwość 1–2 cięć w 2026 r. Teraz część obserwatorów rynku dopuszcza scenariusz podwyżki. Głównym narzędziem walki z inflacją pozostaje podnoszenie stóp procentowych.
Kolejna decyzja w sprawie stóp zapadnie 26 marca. Tego dnia bank opublikuje także nowe prognozy na kolejne miesiące. Debata o kierunku polityki pieniężnej toczy się równolegle ze sporem o wcześniejsze deklaracje wyborcze.
Partia Pracy chce
Norges Bank obniżył stopę o 0,25 pkt proc. do 4,0 proc. tuż po wyborach we wrześniu. Od tego czasu nie doszło do kolejnych zmian, a premier Jonas Gahr Støre podtrzymał stanowisko, że kampania była wyrazem dążenia do odpowiedzialności gospodarczej, która ma stworzyć warunki do spadku stóp.
Raport Norwegia
