Nowe złoże na Morzu Norweskim. Wydobycie może sięgać 22 milionów baryłek

W odwiercie poszukiwawczym Calypso na Morzu Norweskim odkryto złoże ropy naftowej. Odpowiada za niego firma Neptun Energy. To trzecie źródło odnalezione przez przedsiębiorstwo na obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Neptun Energy prowadzi poszukiwania wobec działającej już infrastruktury wydobywczej. Jak zwraca uwagę firma, tego typu metody są bardziej opłacalne i ograniczają emisję spalin. – Wstępne obliczenia wskazują na możliwe wydobycie 1-3,5 mln metrów sześciennych. Odpowiada to szacunkowej liczbie od sześciu do 22 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej – informuje w komunikacie przedsiębiorstwo.



Zakładając wartość baryłki na poziomie 86,60 USD (dane aktualne 2.12.2022), odwiert może osiągnąć szacunkowy przychód od 519 mln USD do 1,9 mld USD, czyli blisko 18,58 mld NOK.