Korona norweska świętuje urodziny. Po 150 latach sytuacja nie wygląda najlepiej
16 października 2025 15:35
Korona norweska była początkowo powiązana ze standardem srebra, co zapewniało jej stabilność w handlu międzynarodowym. W 1905 roku, po rozwiązaniu unii ze Szwecją, Norwegia zachowała koronę jako samodzielną walutę. Do dziś NOK pozostaje jedynym legalnym środkiem płatniczym w kraju, choć w obiegu znajdują się również euro i dolary w niektórych transakcjach transgranicznych.
Kurs korony norweskiej. To wpływa na NOK
Wartość norweskiej korony (NOK) współcześnie zależy od cen ropy naftowej, jako że Norwegia czerpie z eksportu surowców znaczną część dochodów, co wzmacnia walutę przy wzrostach cen i osłabia przy spadkach. Polityka monetarna Norges Banku, w tym stopy procentowe, przyciąga lub odstrasza inwestorów zagranicznych, stabilizując kurs NOK.
Napięcia geopolityczne, takie jak wojna w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, powodują odpływ kapitału i wahania kursu poprzez zakłócenia w łańcuchach dostaw. NOK jest walutą wrażliwą na spekulacje i ryzyko polityczne. Korona norweska podatna jest na wahania ze względu na otwartą gospodarkę Norwegii. Wystarczy jeden szok ekonomiczny (np. pandemia koronawirusa), by kurs waluty rozpoczął drastyczny spadek.
Cena NOK na tle innych walut
16 października złotówkę wyceniano na średnio 2,76 NOK. Euro kosztowało około 11,73 NOK. W skali 2025 roku oba wskazania są przeciętne. Analizując jednak szerszy okres, można stwierdzić, że korona norweska od kilku lat doświadcza kryzysu.
