Norweskie sklepy wyrzuciły ponad 800 ton ubrań. Rada Konsumentów chce zaostrzenia przepisów

W 2021 roku sieci odzieżowe w Norwegii pozbyły się 825 ton niesprzedanej odzieży, szacuje analiza Samfunnskonoskomnis Analyse. Norweskie władze pracują obecnie nad programem, który określi wymagania dla producentów odzieży.

Tajemnica handlowa?

Na potrzeby badania poproszono 31 największych graczy w branży sportowej i odzieżowej w Norwegii o podanie wielkości nadwyżek odzieży w tonach na lata 2019, 2020 i 2021 oraz o informacje, co się z nimi stało. Tylko 17 firm ich jednak udzieliło, najbardziej precyzyjnie: Ellos, Bestseller, Nelly, Get Inspired, Varner, Voice, Kappahl, Stormberg, Helly Hansen, Gina Tricot. W ich przypadku nadprodukcja ubrań w 2021 roku wyniosła łącznie 468 ton. Szacuje się, że ze sklepów w Norwegii pozostało łącznie co najmniej 825 ton niesprzedanej odzieży.