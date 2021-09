Blisko 160 tysięcy osób pracuje dzięki ropie: SSB podsumowało zatrudnienie w sektorze offshore

158 400 osób pracuje w przemyśle wydobywczym i sektorach pokrewnych, podsumował Centralny Urząd Statystyczny (SSB). Z raportu, który podsumowuje 2019 rok wynika, że większość pracowników posiada stanowiska niezwiązane z bezpośrednią pracą z surowcem.

Zatrudnienie w sektorze znacznie wzrosło w latach 2007-2014. Przez siedem lat zwiększyło się z 58 834 pracowników do poziomu 83 726 osób. Gwałtowny spadek cen ropy naftowej doprowadził do spadku inwestycji i konieczności masowych zwolnień. Od 2016 roku zatrudnienie w branży waha się od 63 do 68 tys.



Jak poinformował w sierpniu 2021 roku Norweski Urząd ds. Ropy Naftowej (NPD), 51 proc. ropy naftowej i gazu z szelfu kontynentalnego nie zostało wydobyte. Część złóż uznaje się za wciąż nieodnalezione. Ostatnie lata wskazują, że norweska polityka związana z przemysłem ulegnie przeobrażeniom. Zysk z wydobycia surowców ma stanowić podstawę inwestycji w odnawialne źródła energii. To one mają stanowić przyszłość gospodarki kraju fiordów.