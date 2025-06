Norweski eksport owoców morza spada. To pierwszy taki wynik od dziesięciu miesięcy

Norwegia wyeksportowała ryby i owoce morza o wartości 13,6 miliarda koron w maju, co oznacza spadek o 2 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. To pierwszy słabszy wynik od dziesięciu miesięcy.

To pierwszy spadek eksportu owoców morza z Norwegii po dziesięciu miesiącach dobrej passy.

Do tej pory w tym roku Norwegia wyeksportowała owoce morza o wartości 72 miliardów koron, co oznacza wzrost o 3,6 miliarda koron lub 5 proc. w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym.

Pomimo wprowadzenia 10-procentowego cła przez prezydenta Donalda Trumpa to właśnie Stany Zjednoczone były największym rynkiem wzrostu piąty miesiąc z rzędu, z wynikiem o 386 milionów koron więcej, co stanowi 40 procent. Łącznie Norwegia wyeksportowała do USA owoce morza o wartości 1,4 miliarda koron w maju.