Wzrost importu i słaby handel ropą. Norwegia ze spadkiem nadwyżki handlowej

Norwegia straciła przede wszystkim na kiepskich wynikach sprzedaży ropy naftowej. Fot. Øyvind Hagen, materiały prasowe Equinor

W marcu 2025 roku Norwegia odnotowała spadek nadwyżki handlowej do poziomu 60,2 mld NOK. Wskaźnik zmalał o 7,7 proc. w porównaniu z marcem 2024 roku. Głównymi czynnikami wpływającymi na ten wynik były znaczny wzrost importu oraz najniższe od października 2021 roku przychody z eksportu ropy naftowej.

Pomimo wzrostu eksportu gazu ziemnego i produktów z tzw. Norwegii kontynentalnej, nie zdołały one zrównoważyć spadków w sektorze ropy naftowej. Dodatkowo, umocnienie się korony norweskiej w stosunku do głównych walut partnerów handlowych wpłynęło na zmniejszenie konkurencyjności eksportu.​



Eksport towarów z Norwegii w marcu 2025 roku osiągnął wartość 155,1 mld NOK, co stanowi wzrost o 7,6 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku. Szczególnie wyróżniał się eksport gazu ziemnego, który osiągnął wartość 57,7 mld NOK, notując wzrost o 44,2 proc. rok do roku. To wynik wyższych cen gazu na rynkach europejskich, spowodowanych niskim poziomem zapasów po chłodnej zimie oraz niestabilną produkcją energii odnawialnej. Wartość eksportu z Norwegii kontynentalnej wzrósł o 15,3 proc. w porównaniu z marcem 2024 roku.

Tragiczne wyniki handlu ropą Eksport ropy naftowej spadł do 34,2 mld NOK, co jest najniższym poziomem od października 2021 roku i oznacza spadek o 29,5 proc. w porównaniu z marcem poprzedniego roku. Przyczyną tego spadku były zarówno niższe ceny ropy, jak i mniejsze wolumeny eksportowe. W marcu 2025 roku Norwegia wyeksportowała 44,4 mln baryłek ropy naftowej po średniej cenie 770 NOK za baryłkę. To spadek o 16,3 proc. w porównaniu z marcem 2024 roku. Eksportowane ilości ropy zmniejszyły się o 15,8 proc. rok do roku.​

Bilans handlowy Norwegii w ciągu ostatnich pięciu lat.Il. SSB

Import towarów do Norwegii w marcu 2025 roku wzrósł o 20,3 proc. w porównaniu z marcem 2024 roku, osiągając wartość 94,8 mld NOK. Wzrost importu, w połączeniu ze spadkiem przychodów z eksportu ropy naftowej, przyczynił się do zmniejszenia nadwyżki handlowej.



Umocnienie się korony norweskiej o dwa proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca wpłynęło na obniżenie wartości eksportu w przeliczeniu na inne waluty, jednocześnie czyniąc import tańszym.