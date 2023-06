Norwescy ekonomiści rozważają zmianę waluty. „Będziemy zmierzać w kierunku społeczeństwa euro, nie korony”

Mieszkańcy Norwegii wciąż odczuwają negatywne skutki słabego kursu korony norweskiej. Waluta wpływa m.in. na podwyżkę cen żywności i artykułów importowanych. Ekonomiści, analizując podobne czynniki, rozpoczęli dyskusję dotyczącą ewentualnej wymiany korony norweskiej na euro.

– Ważne jest, by wartość korony zatrzymała się, a nie tylko spadała i spadała. Możemy dyskutować, jaki będzie optymalny poziom kursu. Najważniejsze jest jednak to, by nie była tak niestabilna i trudna do przyjęcia na rynku – skomentował na łamach Børsen Jan Ludvig Andreassen, główny ekonomista Eika Gruppen.



Zwrócił także uwagę, że niepewna waluta odstrasza potencjalnych inwestorów oraz sprawia problemy krajowym przedsiębiorcom. – Taka sytuacja przyniesie większy problem. Norweskie firmy zaczną wyceniać kontrakty w euro. My będziemy coraz mocniej zmierzać w kierunku społeczeństwa euro, a nie korony – dodał.



Ekonomiści zwracają uwagę, że dyskusja dotycząca zmiany waluty będzie narastać wraz z pojawieniem się kolejnych problemów korony norweskiej. – Jeśli rynki międzynarodowe wciąż będą wyglądały podobnie jak teraz, generując dla nas koszty, to taka dyskusja na pewno będzie – przyznał w rozmowie z E24 Nils Kristian Knudsen, specjalista Handelsbanken. Wśród plusów przyjęcia euro wymieniane są stabilny kurs oraz likwidacja kosztów przewalutowania. Jako minusy wymienia się przede wszystkim znikomy wpływ na kształtowanie polityki pieniężnej i brak możliwości ustalania stóp procentowych.