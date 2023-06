Korona norweska najsłabsza od wybuchu pandemii. Porównania z najmocniejszymi walutami nie pozostawiają złudzeń

Korona norweska przeżywa największe załamanie w historii. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

11,11 NOK za 1,00 USD płacili we wtorek, 30 maja Norwegowie. Średnie ceny utrzymały się na podobnym poziomie również w pierwszych dniach czerwca. To jeden z najgorszych wyników w historii waluty, który zbliżył się do dotychczasowego „antyrekordu” odnotowanego w trakcie pandemii koronawirusa.





Średnia cena dolara amerykańskiego odnotowała wyższą cenę jedynie podczas pandemii koronawirusa. 20 marca 2020 roku Norwegowie płacili za walutę średnio 11,81 NOK. Średnia cena dolara amerykańskiego niemal ciągle utrzymuje pułap powyżej 11 NOK od 25 maja. Zdarzają się godziny, gdy zdecydowanie przekracza wskazaną cenę. 1 czerwca po 14:00 wartość wyniosła 11,19 NOK. W poniedziałek, 5 czerwca rano kształtowała się w przedziale 11,01-11,05 NOK. Dolar amerykański podrożał o:Średnia cena dolara amerykańskiego odnotowała wyższą cenę jedynie podczas pandemii koronawirusa. 20 marca 2020 roku Norwegowie płacili za walutę średnio 11,81 NOK.

Korona bez szans z najmocniejszymi walutami



Średnia cena euro, podobnie jak w przypadku dolara amerykańskiego, odnotowała wyższą cenę jedynie podczas pandemii koronawirusa. 18 marca 2020 roku Norwegowie płacili za walutę średnio 11,99 NOK. Słabość norweskiej waluty widać także w porównaniu z euro. 5 czerwca rano Norwegowie płacili za europejską walutę średnio 11,80 NOK. Z kolei 30 maja 11,91 NOK. Euro podrożało o:Średnia cena euro, podobnie jak w przypadku dolara amerykańskiego, odnotowała wyższą cenę jedynie podczas pandemii koronawirusa. 18 marca 2020 roku Norwegowie płacili za walutę średnio 11,99 NOK.

W porównaniu z ostatnimi 12 miesiącami, korona norweska straciła także wobec m.in. funta brytyjskiego i korony szwedzkiej.Fot. materiały prasowe Norges Bank

Dość mają już wszyscy Niski kurs korony komentują niemal wszyscy ekonomiści i politycy w kraju fiordów. 3 czerwca była premier Norwegii Erna Solberg stwierdziła, że kurs korony może obecnie nie być zależny od rządu. Przyznała, że to zbyt skomplikowany temat, by ocenić, czy prowadzony przez nią rząd poprawiłby sytuację na rynku walut. – Myślę, że być może korona jest na niższym poziomie niż powinna być, byśmy mieli lepszą kontrolę nad norweską gospodarką. [...] Kurs korony zaczął spadać w 2014 roku, kiedy byłam premierem. Wtedy był bardzo wyraźnie powiązany z ceną ropy. Kiedy cena ropy spadała, kurs korony spadał. [...] Teraz dzieje się tak, mimo że mamy wysokie ceny ropy i gazu. Może to oznaczać, że te kwestie będą mniej powiązane z koroną norweską w przyszłości – przyznała była premier na łamach Dagbladet. Wyznała też, że obecne wahania na rynku walut mogą być zjawiskiem tymczasowym.

Słabość korony norweskiej widoczna jest także w porównaniu z polskim złotym. 5 czerwca za każdą koronę Polacy otrzymują średnio 0,38 PLN. Wyraźny spadek waluty kraju fiordów trwa od sierpnia 2022 roku.



Przeczytałeś kolejną część cyklu artykułów poświęconych koronie norweskiej. Materiały poświęcone dogłębnej analizie waluty kraju fiordów ukażą się na portalu MojaNorwegia.pl w każdy poniedziałek.