Norwegowie pochwalili się nowym... tacoindeks. Tak badają wzrost cen w kraju

Indeks taco nawiązuje do popularnej norweskiej tradycji. Jest przez to uważany za bardziej rzeczywisty od klasycznych analiz SSB. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Centralne Biuro Statystyczne (SSB) opracowało nieformalne narzędzie "tacoindeksen". Wskaźnik mierzy, jak zmieniające się ceny poszczególnych składników wpływają na koszt przygotowania taco w Norwegii.

Według danych SSB, w okresie od stycznia 2024 do stycznia 2025 ceny składników używanych do przygotowania dania wzrosły średnio o 2,5 proc. Dla porównania, ogólny wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) w tym samym okresie wzrósł o 2,3 proc. Zakładane produkty użyte w badaniu to:



– 400 gramów mielonego mięsa,

– 350 gramów tortilli,

– 300 gramów śmietany,

– 225 gramów sosu taco,

– 200 gramów kukurydzy,

– 200 gramów sera,

– 200 gramów ogórka,

– 200 gramów pomidora,

– 200 gramów sałaty,

– 25 gramów przyprawy taco.



Chociaż mięso mielone jest najdroższym składnikiem w zestawieniu, jego cena wzrosła o 2,5 proc., co jest zgodne z ogólnym wzrostem tacoindeks.