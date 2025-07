Norwegowie napędzają handel... w Szwecji. Paragony opiewają na nawet 25 000 koron

Zakupy przygraniczne są bardziej opłacalne przez wzgląd na niższe koszty artykułów spożywczych w Szwecji. Fot. materiały prasowe CH Strömstad (zdjęcie poglądowe)

Mięso mielone, Pepsi Max i soki Capri to tylko niektóre z produktów, po które Norwegowie tłumnie ruszają do Szwecji. Przygraniczne centrum handlowe Nordby każdego roku odwiedza ponad dwa miliony klientów, z czego większość stanowią obywatele Norwegii. Popularność tzw. harryhandel nie słabnie, a najchętniej wybierane towary jasno pokazują, co najbardziej się opłaca. Zakupy za granicą stały się dla wielu Norwegów elementem codziennej strategii oszczędzania.

Nordby Shoppingcenter, zlokalizowane przy Svinesund, stale przyciąga norweskich klientów – około 80 proc. wszystkich odwiedzających sklep Maximat to Norwegowie. Przez cały rok obsługują oni około 2,4 mln klientów rocznie, ale szczyty odwiedzin i sprzedaży mają miejsce latem i w deszczowe dni, kiedy sprzedaż może niemal się podwoić.



Kierownik Maximat, Ole Jørgen Lund, wskazuje w rozmowie z norweskimi mediami, że najchętniej kupowanymi produktami są: mięso mielone, mrożone filety z kurczaka, ser żółty, Capri-Sonne i Pepsi Max – ta ostatnia jako numer jeden w rankingu popularności.

Alkohol i mięso lepiej kupować za granicą Średnia wielkość koszyka zakupowego wynosi od 2000 do 2500 NOK, choć zdarzają się zakupy opiewające na nawet 25 tys. NOK. W sklepach typu Systembolaget w Strømstad, także odwiedzanych w 80 proc. przez Norwegów, na pierwszym miejscu sprzedaży znajduje się piwo i cydr – głównie jasne lager.



Popularność wyjazdów nasila się szczególnie w okresie letnim, gdy podróże do Szwecji stają się niemal rutyną, zwłaszcza w trakcie weekendów i wakacji. Zakupy alkoholu w szwedzkich sklepach objętych monopolem są często uzupełnieniem wizyty w centrach handlowych.

Harryhandel cieszy się niesłabnącą popularnością.Fot. Canva (zdjęcie poglądowe)