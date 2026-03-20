1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

20 marca 2026 09:03

Norwegia zaskoczona inflacją. Decyzje Norges Bank mogą być bardziej radykalne

Ekonomiści wskazują na rosnące ryzyko utrzymania wysokich stóp procentowych w Norwegii. W skrajnym scenariuszu możliwa jest nawet ich podwyżka.
Norwegia zaskoczona inflacją. Decyzje Norges Bank mogą być bardziej radykalne
Norges Bank może być zmuszony do zmiany strategii. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Inflacja w Norwegii pozostaje wyraźnie powyżej celu Norges Bank wynoszącego 2 proc. Dane z ostatnich miesięcy wskazują na silniejszą presję cenową, niż wcześniej zakładano. Część instytucji finansowych i analityków rewiduje prognozy dotyczące stóp procentowych. Pojawiają się scenariusze zakładające brak obniżek w 2026 roku.
Presja inflacyjna nie słabnie

Inflacja w Norwegii utrzymuje się na podwyższonym poziomie. Wskaźniki cen są wyższe od prognoz Norges Bank. Ekonomiści wskazują na szeroki charakter wzrostów cen. Presja inflacyjna obejmuje wiele sektorów gospodarki. To utrudnia szybkie obniżki stóp.

Dodatkowym czynnikiem są droższe towary importowane. Wpływ na to mają napięcia geopolityczne, w tym konflikt na Bliskim Wschodzie. Wyższe ceny energii wzmacniają presję inflacyjną. Według analiz może to wydłużyć okres wysokich stóp. Norges Bank może być zmuszony do bardziej restrykcyjnej polityki.

Wzrost cen jest wyższy niż prognozy Norges Bank.

Wzrost cen jest wyższy niż prognozy Norges Bank.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Różne scenariusze dla stóp

Część ekonomistów dopuszcza możliwość podwyżki stóp już wiosną. Wskazywany jest czerwiec jako potencjalny termin decyzji. Dane o wzroście gospodarczym są lepsze od wcześniejszych prognoz. Bezrobocie pozostaje niskie. To ogranicza potrzebę luzowania polityki monetarnej.

Inni analitycy nadal zakładają obniżki. Prognozy wskazują na jedną lub dwie obniżki stóp w 2026 roku. Kluczowe znaczenie może mieć poziom wzrostu płac. Szacunek Norges Bank wynosi 4,2 proc. Wyższe wartości, rzędu 4,5-5 proc., zwiększają ryzyko podwyżki stóp.
Najbliższe miesiące będą istotne dla decyzji Norges Bank. Nowe dane o inflacji i płacach mogą szybko zmienić oczekiwania rynkowe. Równolegle obserwowany będzie wpływ sytuacji międzynarodowej na ceny energii. Kolejne odczyty mogą przesądzić o kierunku decyzji banku i tempie zmian w gospodarce Norwegii.
