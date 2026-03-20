Norwegia zaskoczona inflacją. Decyzje Norges Bank mogą być bardziej radykalne

Norges Bank może być zmuszony do zmiany strategii.

Norges Bank może być zmuszony do zmiany strategii. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Ekonomiści wskazują na rosnące ryzyko utrzymania wysokich stóp procentowych w Norwegii. W skrajnym scenariuszu możliwa jest nawet ich podwyżka.

Inflacja w Norwegii pozostaje wyraźnie powyżej celu Norges Bank wynoszącego 2 proc. Dane z ostatnich miesięcy wskazują na silniejszą presję cenową, niż wcześniej zakładano. Część instytucji finansowych i analityków rewiduje prognozy dotyczące stóp procentowych. Pojawiają się scenariusze zakładające brak obniżek w 2026 roku.

Presja inflacyjna nie słabnie Inflacja w Norwegii utrzymuje się na podwyższonym poziomie. Wskaźniki cen są wyższe od prognoz Norges Bank. Ekonomiści wskazują na szeroki charakter wzrostów cen. Presja inflacyjna obejmuje wiele sektorów gospodarki. To utrudnia szybkie obniżki stóp.



Dodatkowym czynnikiem są droższe towary importowane. Wpływ na to mają napięcia geopolityczne, w tym konflikt na Bliskim Wschodzie. Wyższe ceny energii wzmacniają presję inflacyjną. Według analiz może to wydłużyć okres wysokich stóp. Norges Bank może być zmuszony do bardziej restrykcyjnej polityki.

Wzrost cen jest wyższy niż prognozy Norges Bank.

Różne scenariusze dla stóp Część ekonomistów dopuszcza możliwość podwyżki stóp już wiosną. Wskazywany jest czerwiec jako potencjalny termin decyzji. Dane o wzroście gospodarczym są lepsze od wcześniejszych prognoz. Bezrobocie pozostaje niskie. To ogranicza potrzebę luzowania polityki monetarnej.



Inni analitycy nadal zakładają obniżki. Prognozy wskazują na jedną lub dwie obniżki stóp w 2026 roku. Kluczowe znaczenie może mieć poziom wzrostu płac. Szacunek Norges Bank wynosi 4,2 proc. Wyższe wartości, rzędu 4,5-5 proc., zwiększają ryzyko podwyżki stóp.