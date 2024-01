Norwegia z historycznym wydobyciem gazu. W planach poszukiwania kolejnych złóż

Norwegia pobiła dotychczasowy miesięczny rekord wydobycia gazu, wynika z najnowszych danych Urzędu ds. Szelfu Kontynentalnego (SODIR). Grudniowa produkcja wzrosła do poziomu 379 mln metrów sześciennych dziennie. To więcej niż poprzedni historyczny wynik ustanowiony w styczniu 2017 roku (327,77 mln metrów sześciennych).

Norwegia może sięgnąć po kolejne rekordy

Choć produkcja i eksport gazu ziemnego do Europy osiągnęła w grudniu rekordowy poziom, w całym 2023 roku spadła o 6,7 proc. Operator gazociągów – Gassco – dostarczył do partnerów Norwegii 109,1 mld metrów sześciennych surowca wobec 116,9 mld w 2022 roku. Tylko od stycznia do sierpnia dostawy spadły o 6,4 proc. We wrześniu wydobycie osiągnęło poziom najniższy od 2019 roku. Głównym powodem są rozległe prace konserwacyjne. Ich efektem jest m.in. zwiększenie wydajności zakładu w Kollsnes. Działania pozwoliły zwiększyć moce produkcyjne na kolejne lata. Norweski eksport kierowany jest głównie do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii oraz Polski.