Norwegia wycofuje program związany z ropą: „Stawiamy na bardziej ekologiczne projekty”

To kolejny krok polegający na zielonej zmianie w Norwegii. Fot. materiały prasowe Equinor, Øyvind Gravås&Even Kleppa

Rada Ministrów postanowiła zakończyć program Ropa na rzecz rozwoju (OFU). Projekt zostanie wycofany do 2024 roku. Jego miejsce mają zająć inicjatywy sprzyjające ekologii.

– Ropa na rzecz rozwoju od 16 lat była ważnym programem pomocy rozwojowej w wielu krajach. Teraz świat potrzebuje zmian i większego finansowania projektów klimatycznych. Dlatego wycofamy OFU do 2024 roku i nadamy priorytet funduszom sprzyjającym bardziej ekologicznym przedsięwzięciom – skomentował decyzję rządu Dag-Inge Ulstein, minister ds. pomocy rozwojowej. Program Ropa na rzecz rozwoju powstał w 2005 roku. Za jego pośrednictwem Norwegia wspierała system zarządzania zasobami ropy naftowej w państwach współpracujących. W projekcie wzięło udział ponad 30 krajów. Rząd kraju fiordów wydał na ich zapotrzebowanie trzy miliardy koron norweskich. Podstawowym celem przedsięwzięcia była długotrwała walka z ubóstwem poprzez rozsądne zarządzanie złożami ropy naftowej.

Jak informuje w rządowym komunikacie minister spraw zagranicznych Ine Eriksen Søreide, Norwegia chce utrzymać stosunki z dotychczasowymi krajami partnerskimi. Pomoc rozwojowa ma być przekazywana za pośrednictwem m.in. ekologicznych programów. Pojawiły się pierwsze propozycje, wskazujące, że środki z OFU zasilą m.in. projekt Morze na rzecz rozwoju. Wspiera on państwa w zakresie zarządzania zasobami morskimi. Jego celem jest pokazanie, jak akwen może przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Kolejnym przedsięwzięciem są Podatki na rzecz rozwoju. Odpowiada za m.in. wskazanie możliwości, które pozwolą uszczelnić system podatkowy krajów partnerskich.