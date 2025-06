Norwegia straciła miliardy. Wszystko przez ropę naftową

Norwegowie stracili miliardy koron przez spadek ceny baryłki ropy naftowej. Fot. Øyvind Hagen, materiały prasowe Equinor

W maju 2025 roku norweska nadwyżka handlowa znacznie osłabła, spadając do 46,1 mld NOK – najniższego poziomu w tym roku. W porównaniu z majem 2024 był to spadek o 11,9 proc., wynikający głównie ze słabszych przychodów z eksportu ropy i gazu.

Wartość eksportu samej ropy w maju wyniosła 34,9 mld NOK, co oznacza 29 proc. spadku rok do roku – najwięcej spośród wszystkich towarów eksportowanych przez Norwegię. Kluczowym czynnikiem okazał się wyraźny spadek cen ropy, od styczniowych 892 NOK za baryłkę do 658 NOK w maju. To najniższy poziom od września 2021 roku. Sprzedaż objęła 53 mln baryłek, czyli o siedem proc. mniej niż rok wcześniej.

Eksport ropy naftowej i cena baryłki na przestrzeni ostatnich pięciu lat.Il. SSB

Import i eksport spadają od miesięcy W maju 2025 roku eksport gazu ziemnego osiągnął wartość 42,2 mld NOK – najniższą od ośmiu miesięcy. W ujęciu rocznym wzrósł o blisko sześć proc. dzięki wyższym cenom. Mimo to wolumen sprzedaży gazu spadł o 1,7 proc. Eksport towarów z lądu, takich jak ryby, aluminium czy paliwa, wzrósł do 60,5 mld NOK (+1,1 proc.). W tym segmencie zauważalnym elementem jest spadek wartości eksportu ryb o 3,3 proc., czyli do 12,9 mld NOK. Jest to pierwszym miesięcznym spadkiem po dziesięciu miesiącach ciągłego wzrostu.



W maju import wyniósł 92,1 mld NOK, czyli o pięć proc. mniej niż rok wcześniej. Częściowo złagodziło to spadek salda handlowego. Importowano m.in. więcej samochodów – 13,7 tys. sztuk – głównie elektrycznych, co przełożyło się na wzrost wartości importu pojazdów o ponad 20 proc. Silniejsza korona norweska (wzrost o 0,7 proc. według wskaźnika I44) zmniejszyła przychody sektora eksportowego, ale jednocześnie obniżyła koszty importu.

Import, eksport i bilans handlowy Norwegii na przestrzeni ostatnich pięciu lat.Il. SSB

W maju 2025 roku załamanie się cen ropy okazało się decydującym czynnikiem obniżającym wartość norweskiego handlu zagranicznego. Pomimo poprawy w segmencie lądowym i zmniejszonego importu, to słabsze przychody z sektora energetycznego doprowadziły do najniższej w roku nadwyżki handlowej. Spadek salda do 46,1 mld NOK jasno pokazuje wagę surowców kopalnych dla gospodarki Norwegii.