Norwegia rozdaje koncesje. ORLEN w grze o kluczowe złoże gazowe
16 stycznia 2026 12:03
Norweski portfel Orlenu powiększy się do 100 koncesji. Fot. materiały prasowe Orlen
Sześć koncesji w sąsiedztwie istniejących złóż
Zaproponowane koncesje znajdują się w pobliżu złóż Skarv, Vilje, Yme oraz Yggdrasil. Spółka od lat stosuje taki model rozwoju. Koncesje są częścią rundy APA. Formalny przydział nastąpi w marcu.
Złoże Victoria i potencjał gazu dla Polski
Poprzedni udziałowcy wycofali się po odwiercie z 2009 r. Wskazywali na trudne warunki złożowe. Obecni partnerzy uznali, że nowe technologie zmieniają perspektywę. ORLEN ma otrzymać 20 proc. udziałów, a operatorem będzie Aker BP.
