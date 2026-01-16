Norwegia rozdaje koncesje. ORLEN w grze o kluczowe złoże gazowe

Norweski portfel Orlenu powiększy się do 100 koncesji. Fot. materiały prasowe Orlen

ORLEN Upstream Norway otrzymał propozycje objęcia udziałów w sześciu nowych koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Oferty są wynikiem rundy koncesyjnej APA 2025.

Decyzje zaproponowało norweskie Ministerstwo Energii. Koncesje obejmują obszary poszukiwawcze i wydobywcze. Część z nich leży blisko już eksploatowanych złóż. Jedna koncesja dotyczy dużego odkrycia gazowego Victoria.

Sześć koncesji w sąsiedztwie istniejących złóż ORLEN Upstream Norway złożył wnioski o obszary położone blisko obecnych aktywów. Strategia zakłada wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Pozwala to ograniczyć koszty inwestycji. Skraca też czas ewentualnego zagospodarowania złóż.



Zaproponowane koncesje znajdują się w pobliżu złóż Skarv, Vilje, Yme oraz Yggdrasil. Spółka od lat stosuje taki model rozwoju. Koncesje są częścią rundy APA. Formalny przydział nastąpi w marcu.

Złoże Victoria i potencjał gazu dla Polski Jedna z koncesji dotyczy obszaru przy złożu Skarv. Obejmuje odkryte w 2000 r. zasoby niekonwencjonalnego gazu typu tight gas. Ich wielkość szacowana jest nawet na 140 mld metrów sześciennych. Odkrycie nosi nazwę Victoria.



Poprzedni udziałowcy wycofali się po odwiercie z 2009 r. Wskazywali na trudne warunki złożowe. Obecni partnerzy uznali, że nowe technologie zmieniają perspektywę. ORLEN ma otrzymać 20 proc. udziałów, a operatorem będzie Aker BP.

Zgodnie z danymi norweskiej administracji zasoby niekonwencjonalnego gazu na Szelfie wynoszą co najmniej 800 mld metrów sześciennych. W rundzie APA 2025 rozdysponowano 57 koncesji między 19 firm. ORLEN Upstream Norway znajduje się w gronie beneficjentów. Spółka posiada obecnie udziały w 94 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.