Norwegia prowadzi negocjacje, ale nie liczy na cud. Amerykańskie cła coraz bliżej

Premier Jonas Gahr Støre poinformował, że Norwegia jest jednym z krajów objętych amerykańskim dochodzeniem w sprawie możliwego nałożenia ceł na eksport do Stanów Zjednoczonych. Działania wynikają z przepisów ustawy Inflation Reduction Act (IRA), w ramach której USA rozważają nowe środki ochrony rynku.

Støre przekazał, że Norwegia prowadzi już aktywne rozmowy z władzami USA w tej sprawie. Według premiera należy się liczyć z tym, że cła na norweskie towary mogą zostać wprowadzone. Zaznaczył jednak, że celem rządu jest uniknięcie takiego scenariusza.



Zgodnie z informacjami przekazanymi przez NRK, decyzja o ewentualnych cłach może zostać podjęta do końca 2025 roku. USA objęły analizą około 50 krajów, w tym Norwegię, a postępowanie dotyczy towarów takich jak aluminium, baterie czy komponenty wykorzystywane w przemyśle energetycznym.



Norwegia nie posiada obecnie z USA umowy o wolnym handlu, co sprawia, że nie obowiązują jej specjalne zasady chroniące przed działaniami celnymi. Norweski eksport do Stanów Zjednoczonych może więc zostać objęty dodatkowymi opłatami, jeśli amerykańska administracja uzna to za uzasadnione.