Porozumienie UE i USA. Echo słychać nawet w Norwegii

Na zdjęciu: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i prezydent USA Donald Trump po spotkaniu 27 lipca 2025 roku. © European Union, 2025, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

USA i Unia Europejska osiągnęły porozumienie handlowe, które przewiduje wprowadzenie jednolitej stawki celnej w wysokości 15 proc. na większość towarów eksportowanych z UE do Stanów Zjednoczonych. Zawarcie umowy miało na celu uniknięcie eskalacji sporu handlowego pomiędzy stronami.

Wyjazd z Polski do Norwegii. 25.07.2025 . Z Norwegii do Polski 27.07.2025

Nowe regulacje nie obejmują jednak wszystkich sektorów – wyłączone zostały m.in. metale. Porozumienie może mieć również konsekwencje dla państw spoza UE, takich jak Norwegia, które uczestniczą w europejskich łańcuchach dostaw. W ramach umowy Unia Europejska zobowiązała się do zakupu amerykańskiej energii o wartości 750 mld USD, a także do zainwestowania w USA kolejnych 600 mld USD, w tym w sektor obronny. Obie strony zapowiedziały też zniesienie ceł na wybrane towary strategiczne, takie jak półprzewodniki, produkty rolne oraz komponenty lotnicze. Choć Norwegia nie jest członkiem UE, jej powiązania gospodarcze z unijnym rynkiem mogą sprawić, że skutki tej umowy będą odczuwalne także dla norweskich firm. Szczególnie dotyczy to eksporterów współpracujących z przedsiębiorstwami z krajów Unii.

Norwegia odczuje skutki umowy

Norweski rząd odniósł się do sprawy, wskazując na możliwe znaczenie porozumienia z punktu widzenia geopolityki i bezpieczeństwa. Podkreślono, że Norwegia jako członek EOG może pośrednio odczuć konsekwencje wprowadzenia amerykańskich ceł na towary z UE, jeśli wpłynie to na ceny i dostępność surowców czy komponentów.



Eksperci ekonomiczni zwrócili uwagę, że uzgodniona stawka 15 proc. to rozwiązanie mniej dotkliwe niż wcześniej rozważane 30 proc. Mimo to, nowe taryfy mogą prowadzić do zmian w strukturze handlu transatlantyckiego.