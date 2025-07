Norwegia odnotowała kolejny rekord. Polska obok USA kluczowym graczem

W pierwszym półroczu 2025 roku eksport norweskich ryb i owoców morza osiągnął rekordową wartość 85 mld NOK. To wzrost o 4,6 mld NOK (6 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku. Jak informuje branża, to jednocześnie najlepszy sześciomiesięczny wynik w historii kraju fiordów.

W czerwcu wartość eksportu wyniosła 13,2 mld NOK, co oznacza wzrost o dziewięć proc. rok do roku. Razem od stycznia do czerwca sprzedano za granicę 1,3 mln ton produktów — ryb i owoców morza. Jeden z kluczowych czynników tego wyniku to stabilny (i dość niski) kurs NOK, który wspiera konkurencyjność eksportu. Rada ds. Owoców Morza podkreśla, że mimo globalnych zakłóceń i rosnących barier handlowych krajowy sektor wykazuje dużą odporność.

Polska wśród największych rynków zbytu

Największym rynkiem zbytu pozostaje ryba łososiowata: eksport łososia zanotował wartość 57,8 mld NOK, co stanowi wzrost o trzy proc. rok do roku. Eksport pstrąga wzrósł o 20 proc., makreli o 56 proc., sardynek o 16 proc., a krab śnieżny o 100 proc. W sumie 10 najważniejszych gatunków (w tym dorsz, śledź, mintaj, krewetki, krab królewski) wygenerowało największe przychody.



Najwięcej eksportowano do USA, Polski i Chin, przy czym największy wzrost wartości odnotowano w USA – o 38 proc. W wyniku poszerzenia dostępów handlowych, produkty trafiły do 151 państw – o 10 więcej niż w pierwszym półroczu 2024 r. Norweska minister ds. rybołówstwa Marianne Sivertsen Næss podkreśliła, że branża utrzymuje wysoki poziom jakości i zaufania, co przekłada się na stabilność nawet w niepewnym otoczeniu międzynarodowym.