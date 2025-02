Norwegia o „ekologii” tylko mówi. Zaskakujące statystyki dotyczące inwestycji w branży naftowej

Inwestycje w sektorze ropy i gazu, w tym w transport rurociągowy, osiągnęły w 2024 roku wartość 251 mld NOK. To wzrost o 16,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Prognozy na 2025 rok wskazują na dalszy wzrost do 254 mld NOK. To jedynie nieznaczna korekta w stosunku do wcześniejszych szacunków. Pierwsze przewidywania na 2026 rok sugerują spadek do 197 mld NOK, choć nadal jest to drugi najwyższy początkowy poziom inwestycji w historii.



Głównym czynnikiem napędzającym wzrost inwestycji w 2024 roku były korzystne regulacje podatkowe, które skłoniły przedsiębiorstwa do intensyfikacji projektów rozpoczętych pod koniec 2022 roku. Znaczna część nakładów inwestycyjnych została przeznaczona na rozbudowę złóż ropy i gazu, które w samym 2024 roku pochłonęły 113 mld NOK – o 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Również inwestycje w eksploatację istniejących pól naftowych wzrosły o 3,9 proc., osiągając poziom 88 mld NOK. To najwyższy wynik od 2014 roku.