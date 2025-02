Kolejny rok z podwyżkami. Inflacja w Norwegii stabilna, ale wciąż rośnie

Centralne Biuro Statystyczne (SSB) opublikowało dane dotyczące inflacji w styczniu 2025 roku. Wskaźnik CPI wzrósł o 2,3 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Mimo stosunkowo stabilnej dynamiki cen, szczególnie odczuwalne są podwyżki w sektorze spożywczym, motoryzacyjnym oraz meblarskim.

Ceny prądu już nie hamują inflacji

Przez większość 2024 roku spadające ceny prądu łagodziły inflację. W styczniu 2025 roku koszty energii elektrycznej, w tym opłaty przesyłowe, wzrosły o 1,9 proc. w stosunku do grudnia. Choć w porównaniu do zeszłego roku prąd wciąż jest tańszy o 9,8 proc., jego wpływ na ogólny poziom cen stopniowo się zmniejsza.



Rynek meblarski, tradycyjnie charakteryzujący się dużymi promocjami na początku roku, odnotował spadek cen o 4,0 proc. w styczniu. Jednak w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku, ceny mebli wzrosły o 4,9 proc., co wpływa na wzrost wskaźnika CPI.