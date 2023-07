Norwegia mierzy się z rekordową inflacją bazową. Stopy procentowe mogą przekroczyć kolejną barierę

Inflacja bazowa wzrosła do poziomu siedmiu procent, poinformowało Centralne Biuro Statystyczne (SSB). Czerwcowe statystyki wskazują na rekordowy poziom wskaźnika utrzymujący się drugi miesiąc z rzędu. Dane są wykorzystywane przez Norges Bank podczas ustalania ewentualnego wzrostu stóp procentowych.

Inflacja bazowa wzrosła z poziomu 6,7 proc. w maju do 7,0 proc. w czerwcu. Od klasycznych wskazań CPI, wykazuje wzrost lub spadek cen skorygowany o zmiany podatkowe oraz koszty energii. Takiego wzrostu nie spodziewali się analitycy Norges Bank, jak i analitycy zewnętrzni. – Inflacja bazowa jest zdecydowanie wyższa niż zakładaliśmy. To zaskakujące. Takie liczby wskazują na konieczność podniesienia stóp procentowych – skomentowała Kjersti Haugland, główna ekonomistka w DNB Markets. Za szalejącą inflację w Norwegii odpowiadają przede wszystkim ceny żywności i napoi bezalkoholowych, które w ciągu roku podrożały o 13,7 proc. Wśród tej grupy produktów, przez wzgląd na niski kurs korony, najbardziej wzrosły ceny importowanych produktów rolnych.

Szykuje się kolejny skok stóp procentowych?

Inflacja bazowa jest wykorzystywana przez Norges Bank do określania celów krajowej polityki pieniężnej. Ekonomiści wskazują, że rekordowo wysoki wskaźnik przyczyni się do co podniesienia stóp procentowych w sierpniu i we wrześniu. 22 czerwca norweski bank centralny ogłosił podniesienie stóp procentowych o 0,5 pp., ustalając główną stopę procentową na poziomie 3,75 proc. Już w lipcu wskaźnik przekroczy najprawdopodobniej barierę 4,00 proc.