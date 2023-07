Ceny żywności wzrosły o blisko 14 procent. W ten sposób słaba korona napędza inflację

Inflacja w Norwegii wyniosła 6,4 procent, wynika z czerwcowych analiz Centralnego Biura Statystycznego (SSB). Głównym powodem wzrostu cen okazała się wartość artykułów spożywczych.

Od maja do czerwca 2023 roku produkty na sklepowych półkach podrożały o 2,5 proc. W skali roku wzrost cen wyniósł 13,7 proc. – To niezwykłe, że ceny żywności tak bardzo wzrosły w czerwcu. Oznacza to, że dwunastomiesięczna dynamika cen żywności wzrosła w czerwcu z wysokiego już poziomu w maju – skomentował badacz SSB Espen Kristiansen. Analizy wskazują, że ceny podrożały przez wzgląd na niski kurs korony norweskiej. Ten negatywnie wpłynął na koszt importowanych produktów. – Ceny importowanych produktów rolnych wzrosły w ostatnim miesiącu wyraźnie bardziej niż norweskich towarów – dodaje Kristiansen.