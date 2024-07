Norwegia i Fundusz Naftowy odpowiedzialni za chaos klimatyczny? „Inwestują najwięcej”

Grupa Urgewald umieściła norweski Fundusz Naftowy na szczycie europejskich podmiotów, ktore najwięcej inwestują w paliwa kopalne. Dane znalazły się w raporcie nazwanym „Inwestycje w chaos klimatyczny”.

– W maju 2024 r. ponad 7,5 tys. inwestorów instytucjonalnych nadal posiadało obligacje i akcje spółek węglowych, naftowych i gazowych o wartości 4,3 bln USD – czytamy w raporcie Urgewald. Aktywiści zwracają uwagę, że dzieje się tak, pomimo ustaleń szczytu COP28. Głowy państw i szefowie rządu ustaliły wówczas odejście od paliw kopalnych. Działacze organizacji przyznają, że zarządzający aktywami z 10 krajów odpowiadają za 91 proc. inwestycji w paliwa kopalnych. Są to USA (2,8 bln USD), Kanada (254 mld USD), Japonia (168 mld USD), Wielka Brytania (152 mld USD), Indie (115 mld USD), Chiny (87 mld USD), Norwegia (86 mld USD) , Szwajcaria (80 mlds USD), Francja (71 mld USD) i Niemcy (70 mld USD). Inwestycje amerykańskie mają stanowić 65 proc. całkowitych inwestycji w spółki paliw kopalnych.

Norwegia nie do końca eko: Fundusz Naftowy zainwestował majątek w przemysł węglowy

Jak czytamy w raporcie „Inwestycje w chaos klimatyczny”, sześć największych inwestorów instytucjonalnych, zaangażowanych w przemysł paliw kopalnych, pochodzi z USA. Na siódmej lokacie na świecie znalazł się norweski Państwowy Fundusz Naftowy. Podmiot zajmuje pod tym względem pierwsze miejsce w Europie. Kolejna organizacja z Europy znalazła się na 13. pozycji (UBS; Szwajcaria). Raport został wydany przez niemiecką grupę Urgewald. Wspierało ją w tym 17 partnerów z sektora NGO, w tym Nordyckie Centrum Zrównoważonych Finansów (Nordisk Senter for Bærekraftig Finans). Z danych finansowych wynika, że Oljefondet inwestuje w spółki zaangażowane w paliwa kopalne 70 mld USD, czyli 711 mld NOK.

Według raportu inwestycje norweskiego Państwowego Funduszu Naftowego rozdzielone są pomiędzy 214 spółek węglowych, naftowych i gazowych: 1. 40 mld NOK w spółkach węglowych, 2. 582 miliardów NOK w spółkach naftowych i gazowych, 3. 89 miliardów NOK w spółkach działających we wszystkich trzech grupach.

Opinię na temat raportu wydali już przedstawiciele Norges Banku, czyli podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie Oljefondet. Przyznali, że inwestycje funduszu poddawane są restrukturyzacji. Do 2050 roku menedżerowie mają tak zarządzać środkami, by spółki w portfelu osiągnęły tzw. zero klimatyczne.