Norwegia energetyką stoi. Kolejny rekord nad fiordami

Końcowe dane za 2024 rok wskazują na znaczny wzrost inwestycji w sektorze energetycznym w porównaniu z 2023 rokiem. Prognozy na 2025 rok sugerują dalszy wzrost, choć w niższym tempie niż przewidywano w poprzednim kwartale.

Zgodnie z danymi dotyczącymi inwestycji w sektorze naftowym, gazowym, przemysłowym, górniczym i energetycznym, wartość inwestycji w sektorze energetycznym wyniosła 32,3 mld NOK w 2024 roku. Oznacza to wzrost o 20 proc. w porównaniu do 2023 roku. Głównym czynnikiem wzrostu były wysokie nakłady na przesył i dystrybucję energii elektrycznej, które wzrosły o 26 proc. Z kolei inwestycje w produkcję energii elektrycznej wzrosły o 17 proc. Natomiast wydatki na ciepłownictwo i inne formy dostaw energii spadły o 19 proc., co częściowo ograniczyło ogólny wzrost inwestycji w sektorze.

Dalsze wzrosty w norweskiej energetyce

Według najnowszych prognoz inwestycje w sektorze energetycznym w 2025 roku wzrosną o 14 proc. w porównaniu do przewidywań na 2024 rok sprzed roku. To znaczna korekta w dół w stosunku do prognoz przedstawionych w listopadzie ubiegłego roku. Spadek wynika z opóźnień w realizacji niektórych projektów i przesunięcia inwestycji na późniejszy okres.



Mimo tych zmian przewiduje się, że poziom inwestycji w 2025 roku pozostanie wysoki, zwłaszcza w obszarze przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, gdzie prognozowany jest wzrost o pięć proc. Inwestycje w produkcję energii elektrycznej również przyczynią się do wzrostu, z przewidywaną zwyżką o 18 proc. w porównaniu do ubiegłorocznych prognoz.