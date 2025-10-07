Norwegia bogatsza niż kiedykolwiek. Co rząd zrobi z fortuną w Funduszu Naftowym?
07 października 2025 10:30
Cena funduszu naftowego jest zależna od wielu czynników. To także od nich zależy, jak będzie wyglądał budżet Norwegii w 2026 roku. Fot. Pontus Höög/Den norske FN-delegasjonen (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)
Monitorujący fundusz raportowali wartość 20 630 mld NOK, jednak oficjalny szacunek zakończył się na 20 609 mld NOK. Na wartość aktywów wpływ mają kursy akcji, obligacji oraz kurs korony norweskiej względem światowych walut.
Budżet Norwegii 2025. Możliwości i ograniczenia
Ekonomiści ostrzegają, że administracja skarbowo-finansowa będzie prawdopodobnie starać się trzymać wydatki znacznie poniżej tego limitu. Testy funduszu sugerują, że w niekorzystnych scenariuszach wartość może spaść nawet o 35 proc., co oznaczałoby utratę ponad 7 000 mld NOK.
Partia Pracy tworzy rząd mniejszościowy. Do popierania projektów rządowych, w tym ustawy budżetowej, potrzebuje kompromisu z innymi ugrupowaniami.Fot. Martin Lerberg Fossum/Statsministerens kontor (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)
Partnerzy budżetowi Partii Pracy reagują
Ekonomistka Kjersti Haugland zaznacza, że choć rosnąca wartość Oljefondet może ułatwić rozmowy z partnerami budżetowymi, rząd raczej nie pozwoli sobie na zbyt agresywne wykorzystanie środków. Opozycyjne partie oczekują, że w trakcie negocjacji zostaną uwzględnione realne propozycje kompensacji, np. poprzez cięcia wydatków lub inne źródła dochodów.
